المرابط: هيكلة المنظومة الداوئية في تونس من أولويات وزارة الصحة في هذه المرحلة

أكد وزير الصحة علي المرابط يوم الأربعاء لدى لقائه بمقر الوزارة جون إيف غال (Jean- Yves Gal) مدير شمال أفريقيا وافريقيا الوسطى بمخابر سارفيي "SERVIER" أن إعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس هي من أولويات الوزارة في هذه المرحلة.





وأبرز انفتاح الوزارة على مقترحات جميع المهنيين، مبينا أن قطاع الدواء سيشهد إصلاحات عديدة خاصة من خلال إصدار وتنقيح جملة من النصوص التشريعية كي تكون ملائمة لحاجيات القطاع.

وأشاد وزير الصحة بالعلاقة الجيدة التي تربط تونس بمخابر "SERVIER" وبالدور الذي تقوم به، خاصة في دعم البحث العلمي في تونس، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الوزارة مع جميع المتدخلين في القطاع لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس.

وفي كلمته أعرب "Jean- Yves Gal" عن ارتياح مخابر "SERVIER" للعمل في تونس، مؤكدا أن حجم معاملاتهم في تونس في تطور مستمر منذ أكثر من 20 سنة مثمنا حجم التعاون مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.



