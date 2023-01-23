معاقبة هلال الشابة ب20 الف دينار و3 مباريات دون حضور الجمهور

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الاثنين تسليط عقوبة ضد هلال الشابة ب3 مقابلات رسمية دون حضور الجمهور خارج قواعده وعلى ارضية ميدانه يقع تعيينه من قبل الرابطة طبقا للقانون الجاري به العمل.



كما تقرر تغريمه بخطية مالية قدرها 20 الف دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة حتى الصلبة منها ما تسبب في اصابة بليغة لاطار امني خلال المقابلة التي جمعته بالترجي الرياضي يوم 21 جانفي الجاري.



ومن جهة اخرى قررت الرابطة معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان طيلة ردهات المقابلة من طرف جماهيره خلال اللقاء الذي جمعه بالنادي الصفاقسي يوم 21 جانفي الجاري.

كما سلطت الرابطة غرامة مالية على النادي الرياضي البنزرتي قدرها 2500 دينار مع توبيخ من اجل دخول مشجعين اثنين منتمين للنادي ارضية الميدان ومحاولة الاعتداء على لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة التي جمعته باتحاد تطاوين يوم 21 جانفي الجاري.

وتقرر في ذات الاجتماع معاقبة النادي الافريقي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة من قبل جماهيره خلال المقابلة التي جمعته بالاتحاد المنستيري يوم الاحد 22 جانفي الجاري.



