اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين ان توقيت فتح وغلق مراكز الاقتراع بمناسبة تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تنتظم يوم الاحد 29 جانفي 2023، سيكون من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى غاية الساعة السادسة مساء (18:00) وذلك بكافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني.



واوضح محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه "لم يتم اعتماد توقيت استثنائي في بعض مراكز الاقتراع على غرار ما تم اقراه سابقا، لعدم وجود موجب لهذا التوقيت" مضيفا ان كل مراكز الاقتراع ستتفتح وتغلق في نفس التوقيت .



وقد نص الامر عـدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 والمتعلق بدعوة الناخبين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في فصله الأول على ان يدعى الناخبون يوم الأحد 29 جانفي 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر إلى خصوصية بعض الدوائر الانتخابية.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقرت بمناسبة الدور الاول للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022) اعتماد توقيت استثنائي لفتح وغلق بعض مراكز الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية (من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال) بعدد من الدوائر في كل من القصرين وسيدي وبوزيد وجندوبة والكاف وسليانة، وذلك لدواع امنية حسب ما جاء في بلاغ للهيئة وقد تم اعتماد هذا التوقيت الاستثنائي بهذه المناطق الحدودية في مواعيد انتخابية سابقة .



كما تم خلال الدورالاول اعتماد توقيت استثنائي (من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء)، بمراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية جربة حومة السوق وجربة ميدون وجربة اجيم وجرجيس، وذلك اعتبارا لخصوصية المناطق التابعة لهذه الدوائر الانتخابية وبطلب من التونسيين اليهود بجربة .



