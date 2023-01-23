بطولة العالم 20023 - كاس الرئيس - المجموعة الثانية - المنتخب التونسي المتصدر يلاقي نظيره الجزائري في رهان شكلي اعدادي لمبارة حسم لقب كاس الرئيس

يلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم ( س 15 و30 ( نظيره الجزائري في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعتين لمسابقة كاس الرئيس ضمن مونديال كرة اليد 2023 في رهان "شكلي واعدادي" بالنسبة للمنتخب الوطني قبل ملاقاة منتخب الشيلي يوم الاربعاء في لقاء حاسم من اجل احراز لقب كاس الرئيس والحفاظ على المركز 25 في بطولة العالم لكرة اليد.



وعرفت لقاءات الدربي المغاربي بين تونس والجزائر في كرة اليد تنافسا وتشويقا رغم افضلية نسبية المنتخب التونسي في السنوات الماضية سواء ضمن كاس امم افريقيا او ضمن الوديات.



وفي اطار التحضيرات لمونديال 2023 التقى المنتخبان في الاسبوع الاول لشهر جانفي الجاري في مناسبتين في المنستير وفاز المنتخب التونسي في مقابلتين وديتين 32-30 و28-23 . وكانت اخر مباراة رسمية بين المنتخبين في بطولة امم افريقيا 2020 بتونس وقد فاز فيها المنتخب التونسي 26-22

وسيكون رهان المباراة اليوم بالنسبة للمنتخب التونسي مزيد احكام اعداد الفريق لخوض مبارة بعد غد الاربعاء مع منتخب الشيلي من اجل الحفاظ على لقب رمزي ( كاس الرئيس)

ويذكر ان منتخب الشيلي ضمن امس صدارة مجموعته الاولى بعد فوزه على اورغواي 33-26 . وهو فوزه الثالث في مسابقة كاس الرئيس ضمن المونديال بعد ثلاث هزائم في الدور الاول .



وحيث تاكد حصول المنتخب التونسي على مركز الصدارة في المجموعة الثانية ، وهو يملك أربع نقاط بعد مباراتين ، سيراهن مدرب المنتخب الوطني من أجل تحسين جاهزية الفريق لمباراته مع الشيلي للمنافسة على كأس الرئيس مع في مباراة تحديد المركز 25/26.

وبعد خيبة الدور الاول حيث عجز المنتخب التونسي في بلوغ الدور الرئيسي فان ابناء المدرب الفرنسي باتريك كازال أظهروا تحسنا في الاداء والنتائح في مسابقة كاس الرئيس حيث حققوا انتصارين بفارق 5 اهداف على منتخبي المغرب 30-25 وعلى مقدونيا 33-28 متصدرا المجموعة الثانية.

وحتى لو خسر المنتخب التونسي أمام الجار الجزائر اليوم ، فإن الفائز في المباراة الثانية لنفس المجموعة بين مقدونيا الشمالية والمغرب لن يحتل المركز الاول ، حيث سبق ان فاز زملاء امين درمول في المنافسات المباشرة مع كل من المغرب ومقدونيا .



أما منتخب الجزائر فليس لديه أي نقاط في رصيده ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية التي ضمت 3 منتخبات عربية شمال افريقية وهي تونس والجزائر و المغرب الى جانب مقدونيا الشمالية.

وستكون مباراته مع جاره التونسي اليوم مجرد رهان معنوي لانه حتى في حال الفوز فانه سينهي منافسات مجموعته ضمن دور الجموعتين في اطار مسابقة كاس الرئيس في مركز رابع واخير بعد ان خسر مواجهتيه مع مقدونيا الشمالية و المغرب .

وفوت منتخب الجزائر على نفسه الفوز في مباراته الثانية مع نظيره المغربي الذي كان اكثر واقعية . وتوفق ابناء المغربي نور الدين البوحديوي في الدقيقتين الاخيرتين من قلب تاخرهم في النتيجة بهدفين الى فوز بفارق هدف واحد 28-27 على حساب منتخب الجزائري . وهي الهزيمة الخامسة لابناء المدرب الجزائري رابح الغربي في مونديال 2023

وسيلاقي منتخب الجزائر في مباراته الاخيرة في بطولة العالم لكرة اليد 2023 منتخب الاورغواي من اجل مركز قبل اخير في المونديال .



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثانية يتبارى اليوم منتخبا المغرب مع مقدونيا ( س18 ) من اجل المركز الثاني . وتتساوى مقدونيا الشمالية والمغرب في رصيد النقاط (2) من فوز وحيد على منتخب الجزائر ، وسيراهن كل منهما من اجل المركز الثاني في المجموعة بعد تونس ليخوض الفائز منهما مباراة الترتيبية من اجل تحديد المركز 27/28 مع منتخب السعودية صاحب المركز الثالث في المجموعته الاولى لمسابقة كاس الرئيس.



ر/ زهو



