كرة اليد/ بطولة العالم 2023 /كأس الرئيس: أول فوز للمنتخب السعودي في المونديال

نجح المنتخب السعودي في تحقيق أول فوز له في بطولة العالم لكرة اليد 2023 على حساب نظيره من أوروغواي بنتيجة 28-27 في ختام مباريات المجموعة الأولى لمنافسات "كأس رئيس الاتحاد الدولي" الجارية بكل من بولونيا والسويد.



وبدأ "الأخضر" مشواره في المونديال بالخسارة أمام سلوفينيا (33-19), ثم هزيمة أخرى على يد فرنسا (41-23), فيما كانت الخسارة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي أمام بولونيا (27-24).

بعدها انتقل المنتخب السعودي للعب في منافسات "كأس الرئيس", حيث خسر أمام الشيلي (26-23), قبل السقوط أمام كوريا الجنوبية (34-23).

وعلى اثر هذه النتيجة يرتقي الفريق السعودي الى الصف الثالث بنقطتين متقدما على أوروغواي متذيل الترتيب (0ن)

وعن نفس الجولة الثالثة والاخيرة, فاز الشيلي على كوريا الجنوبية بنتيجة (33-26). ويتصدر الشيلي المجموعة بـ6 نقاط ثم كوريا الجنوبية بأربع نقاط.





