كرة اليد/ بطولة العالم 2023 /كأس الرئيس: أول فوز للمنتخب السعودي في المونديال

كرة اليد/ بطولة العالم 2023 /كأس الرئيس: أول فوز للمنتخب السعودي في المونديال

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 20:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نجح المنتخب السعودي في تحقيق أول فوز له في بطولة العالم لكرة اليد 2023 على حساب نظيره من أوروغواي بنتيجة 28-27 في ختام مباريات المجموعة الأولى لمنافسات "كأس رئيس الاتحاد الدولي" الجارية بكل من بولونيا والسويد.

وبدأ "الأخضر" مشواره في المونديال بالخسارة أمام سلوفينيا (33-19), ثم هزيمة أخرى على يد فرنسا (41-23), فيما كانت الخسارة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي أمام بولونيا (27-24).
بعدها انتقل المنتخب السعودي للعب في منافسات "كأس الرئيس", حيث خسر أمام الشيلي (26-23), قبل السقوط أمام كوريا الجنوبية (34-23).
وعلى اثر هذه النتيجة يرتقي الفريق السعودي الى الصف الثالث بنقطتين متقدما على أوروغواي متذيل الترتيب (0ن)
وعن نفس الجولة الثالثة والاخيرة, فاز الشيلي على كوريا الجنوبية بنتيجة (33-26). ويتصدر الشيلي المجموعة بـ6 نقاط ثم كوريا الجنوبية بأربع نقاط.


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