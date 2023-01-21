المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز على مقدونيا الشماليّة

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم على نظيره المقدوني بنتيجة 33-28 في الجولة الثانية قبل الاخيرة من دور المجموعتين لمسابقة كاس الرئيس ضمن مونديال لكرة اليد (بولونيا - السويد 2023 ).

وتحصل اللاعب التونسي محمد امين درمول على جائزة افضل لاعب في المباراة



ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته برصيد 4 نقاط من فوزين امام مقدونيا والمغرب (2) ثم الجزائر بلا رصيد.



ويلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد يوم الاثنين في مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعتين منتخب الجزائر في "دربي" مغاربي شمال افريقي .ويسعى المنتخب الوطني الى تحقيق فوز ثالث في مسابقة كاس الرئيس لانهاء سباق مجموعته متصدرا للحفاظ على امل المراهنة من اجل الحفاظ على مركزه ال25 الذي عاد به من مونديال مصر 2021.



