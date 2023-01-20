بطولة العالم 2023 - كاس الرئيس - المنتخب التونسي يلاقي غدا منتخب مقدونيا من اجل صدارة مجموعته

حقق المنتخب التونسي امس فوزه الاول ضمن مونديال كرة اليد ( السويد - بولونيا 2023 2023 على حساب نظيره المغربي في "دربي" مغاربي وشمال افريقي بنتيجة 30-25 في اطار الجولة الاولى من مسابقة كاس الرئيس .وهو الفوزالاول له في المونديال بعد هزيمتين امام بلجيكا 29-31 و الدنمارك 21-34 وتعادل 27-27 مع البحرين في الدور الاول حيث لم يفلح في بلوغ الدور الرئيسي مكتفيا بخوض مسابقة الرئيس.



وكسب المنتخب التونسي فوزه الثاني على نظيره المغربي في مسابقة المونديال بعد فوز اول في بطولة العالم (البرتغال 2003 ) وتعادل في مونديال مصر 1999

ويسعى المنتخب التونسي صاحب المركز 25 في دورة مونديال مصر 2021 الى الحفاظ على مركزه في رهان "رمزي" .



وفي نفس الجولة فاز منتخب مقدونيا امس على نظيره الجزائري بفارق عريض 40-25 ضمن نفس المجموعة الثانية

وسيلاقي المنتخب التونسي غدا السبت بداية من الساعة السادسة مساء منتخب مقدونيا في مباراة تبدو صعبة من اجل صدارة المجموعة .

ومن جهة اخرى يتبارى منتخبا الجزائر والمغرب غدا في حوار مغاربي وشمال افريقي من اجل تحقيق اول فوز لكليهما حيث لم يعرف ابناء المدرب الجزائري رابح الغربي وكذلك ابناء المغربي نور الدين البوحديوي طعم الفوز الى حد الان بعد 4 هزائم لكل منهما ( 3 هزائم في الدور الاول وهزيمة امس ضمن مسابقة الرئيس)



- مسابقة كاس الرئيس ( من اجل المراكز 25-32)-

المجموعة الثانية.

الجزائر - مقدونيا 25- 40

تونس - المغرب 30-25



يوم السبت

س15 و30ذ

الجزائر - المغرب

س 15

تونس - مقدونيا



