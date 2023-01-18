منوبة : افتتاح مركز بريد وادي الليل بعد أشغال تهيئة بكلفة 270 ألف دينار

فتح مركز البريد بوادي الليل من ولاية منوبة أبوابه، اليوم الأربعاء، بعد اشغال تهيئته وتعصير خدماته التي انطلقت منذ جوان 2022، بكلفة جملية تقدر بـ270 ألف دينار، وشملت توسعته وتجديد مكاتبه وتهيئتها، وفق بنية عصرية تتضمن جميع الفضاءات اللازمة، والمرافق الضرورية لتحسين خدمات البريد التي تغطّي مع مكتبي صنهاجة وشباو اكثر من 60 ألف ساكن بالمنطقة وتقريبها منهم.

وأوضحت المديرة الجهوية للبريد، لبنى العشي الغول، لـ"وات"، أن إعادة فتح المكتب تمّت بعد انهاء اشغال التهيئة الشاملة، والتي ستشمل خلال السنة الجديدة مكتبي البطان وبرج العامري بعد تدخل مبدئي بالمساكن الوظيفية بكليهما، وذلك بهدف تحسين وتعصير ظروف الإستقبال بالمكاتب، بالإضافة إلى تحسين شروط العمل لأعوان المكاتب والتوزيع.

كما تتضمن مشاريع البريد لهذه السنة بالجهة، وفق ذات المصدر، تركيز خمسة موزعات آلية بريدية جديدة بالبساتين بالمرناقية وبرج التومي بالبطان، وبالمرناقية 20 مارس، وبمكتبي النجاة وشواط بالجديدة، ليرتفع عدد الموزعات الجملي بالجهة الى 15 موزعا وذلك ضمن 20 مكتب بريد قار، و5 مكاتب إضافية مركزة بسيدي علي الحطاب بالمرناقية، وبرج التومي والشويقي والبساتين والمساعدين، اضافة الى خدمات المكتب البريدي المتنقل.

وأشارت الى ان جملة المشاريع المبرمجة تأتي ضمن برنامج توسعة وتهيئة للبريد التونسي بهدف تعزيز البنية التحتية للمراكز وتحسين ظروف العمل بها، وتقريب الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالجهة وضمان جودة الخدمات البريدية المقدّمة.



