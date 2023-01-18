المنتخب الجزائري أول المتأهلين للدور الثاني لبطولة إفريقيا للمحليين /شان 2022

بات المنتخب الجزائري لكرة القدم أول المتأهلين إلى الدور الثاني لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2022)، التي تستضيفها الجزائر حتى الرابع من فيفري المقبل، بعد فوزه على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، في ختام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أيمن محيوص (د.52)، وهو ثاني أهدافه في البطولة.



ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط متقدما بنقطتين على منتخب موزمبيق الوصيف، فيما تجمد رصيد إثيوبيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وتذيل المنتخب الليبي المجموعة بدون نقاط ليكون أول المودعين للبطولة.

وفي مباراة أخرى، أنهى منتخب موزمبيق أحلام نظيره الليبي في البطولة بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وتقدم المنتخب الليبي بهدف عكسي سجله اللاعب الموزمبيقي لوباز موشانجا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23، قبل أن يعدل البديل ميليثو ألكسندر النتيجة لموزمبيق في الدقيقة 74، ثم ضاعف زميله فيليسيانو جواو جون النتيجة في الدقيقة 80، وسجل باشواو لو هاكانج الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يسجل البديل أنياس صالتو، هدف تقليص الفارق لليبيا في الوقت بدل الضائع .

ويكفي منتخب موزمبيق التعادل أمام المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة لمرافقته إلى الدور الثاني، بصرف النظر عن نتيجة مباراة إثيوبيا وليبيا.



