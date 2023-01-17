توقيع اتفاق تعاون في مجال الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في كل من تونس والنرويج

وقّع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وكنفدرالية النرويجية للنقابات والكنفدرالية النرويجية للمؤسسات، توقيع اتفاقية تعاون رباعي في مجال دعم وتوسيع الحوار الاجتماعي ومواصلة برامج التعاون بين البلدين.



وتترجم هذه الاتفاقية، تطور برنامج التعاون المشترك بين البلدين، الممول من النرويج منذ عام 2015، في مجال دعم و توسيع الحوار الاجتماعي ليتحول إلى شراكة استراتيجية بين الشركاء الاجتماعيين الأربعة.



وتعتزم المنظمات الشريكة متابعة هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال التعاون من أجل تنفيذ برنامج الحوار الاجتماعي في تونس، حيث تم الاتفاق على الاجتماع في تونس في النصف الثاني من عام 2023 من أجل مواصلة النقاش الذي انطلق في العاصمة النرويجية أوسلو في جانفي 2023 والعمل على تمهيد الطريق لتعاون مستمر وطويل الأمد بين الشركاء الاجتماعيين في تونس والنرويج.

وتهدف الاتفاقية الى فتح مجال التعاون المستمر وعلى المدى الطويل بين الأطراف الاجتماعيةدلال



