الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسلط عقوبات مالية على الترجي الرياضي والنادي الافريقي

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسلط عقوبات مالية على الترجي الرياضي والنادي الافريقي

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 19:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات بجميع انواعها واشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المقابلة المتأخرة التى جمعته بالنجم الساحلي (2-0) يوم 12 جانفي الجاري لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الاولى).
كما اقرت الرابطة في ذات الاجتماع معاقبة النادي الافريقي بعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المقابلة المؤجلة التي جمعته باتحاد بن قردان (صفر-1) يوم 13 جانفي الجاري لحساب الجولة الخامسة من بطولة الرابطة الاولى (المجموعة الثانية).


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