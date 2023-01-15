أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات حلت صباح اليوم الاحد بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية أكثر من 500 عيادة طبية مجانية لفائدة مرضى هذه المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأوضح كاتب عام جمعية اطباء قفصة فرحات شلبي ان هذه القافلة التي تنتظم ببادرة من الجمعية الخيرية بالبليدات بالتعاون مع جمعية اطباء قفصة والادارة الجهوية للصحة بقبلي ترمي الى تقريب الخدمات الطبية من مستحقيها ببعض الجهات الداخلية وتجنيب الكثير من المرضى عناء التنقل للولايات المجاورة لاجراء عيادات طبية في بعض الاختصاصات التي تفتقدها الجهة.

واضاف المصدر ذاته ان القافلة تضم العديد من الاختصاصات الطبية على غرار طب الامراض الباطنية وطب الشيخوخة وامراض السكري الى جانب طب القلب والشرايين وامراض العيون علاوة على طب الأمراض الجلدية والطب العام وطب المسالك البولية وطب النساء والتوليد وطب الاسنان وطب أمراض المعدة والجهاز الهضمي.

وشملت العيادات الطبية في هذه الاختصاصات أكثر من 360 مريضا من قرية البليدات والقرى المجاورة لها مع اجراء اكثر من 200 فحص لامراض ضغط الدم والسكري، حسب المتحدث.

كما اكد الدكتور فرحات شلبي ان القافلة ستؤمن المتابعة الطبية لبعض المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية مزيدا من التدقيق والرعاية، مشيرا الى ان هذه البادرة ترمي الى فك العزلة الطبية على بعض الجهات الداخلية وتمكين متساكنيها من سد النقص المسجل في الكثير من الاختصاصات الطبية الدقيقة.

ومن ناحيته أفاد ممثل الجمعية الخيرية بالبليدات سعيد بن مسعود (وات) ان هذه القافلة التي تم تنظيمها بالمدرسة الاعدادية بالبليدات تسعى الى تمكين الكثير من مرضى الجهة من التمتع بعيادات طبية مجانية في بعض الاختصاصات التي تفتقدها هذه الربوع والتي تحتم على المرضى التنقل للولايات المجاورة او الولايات التي تحتوي على بعض المستشفيات الجامعية لاجراء بعض الفحوصات التي تتطلب مصاريف طائلة يعجز الكثير منهم عن تامينها احيانا.

وبدورهم ثمن عدد من المرضى هذه البادرة الطبية التي ساعدتهم على متابعة حالتهم الصحية وجنبتهم عناء التنقل لاطباء الاختصاص خارج الولاية داعين جمعيات المجتمع المدني بمختلف مناطق الولاية الى ضرورة النسج على منوال الجمعية الخيرية بالبليدات في تنظيم مثل هذه القافلة التي تكرس قيم التضامن خاصة وانها تستهدف المرضى العاجزين عن التنقل وما تتطلبه هذه العملية من مصاريف وتعب مع الاضطرار احيانا للمكوث اكثر من يوم في انتظار التمكن من اجراء الفحوصات الللازمة.



