كرة اليد /مونديال-2023 : النتائج الكاملة لمباريات يوم السبت

كرة اليد /مونديال-2023 : النتائج الكاملة لمباريات يوم السبت

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات بطولة العالم 2023 لكرة اليد (رجال) في نسختها الثامنة و العشرين التي جرت أمس السبت ببولونيا والسويد:

المجموعة الأولى:
مونتنيقرو - إيران 34 -31
إسبانيا - الشيلي 34-26

المجموعة الثانية:
فرنسا - السعودية 41 - 23
بولونيا - سلوفينيا 23-32

المجموعة الثالثة :
البرازيل - الأوروغواي 35-24
السويد - الرأس الأخضر 34-27

المجموعة الرابعة :
البرتغال - كوريا الجنوبية 32 - 24
أيسلندا - المجر 28-30


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260014



En continu...

Toutes les news...
الأحد 15 جانفي 2023 | 23 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:28 15:07 12:36 07:31 06:00
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-919°-1021°-1120°-1114°-7
  • Avoirs en devises
    22784,6

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,32957 DT        1$ =3,09406 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   1685,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   