كرة اليد /مونديال-2023 : النتائج الكاملة لمباريات يوم السبت

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات بطولة العالم 2023 لكرة اليد (رجال) في نسختها الثامنة و العشرين التي جرت أمس السبت ببولونيا والسويد:
المجموعة الأولى:
مونتنيقرو - إيران 34 -31
إسبانيا - الشيلي 34-26
المجموعة الثانية:
فرنسا - السعودية 41 - 23
بولونيا - سلوفينيا 23-32
المجموعة الثالثة :
البرازيل - الأوروغواي 35-24
السويد - الرأس الأخضر 34-27
المجموعة الرابعة :
البرتغال - كوريا الجنوبية 32 - 24
أيسلندا - المجر 28-30
المجموعة الأولى:
مونتنيقرو - إيران 34 -31
إسبانيا - الشيلي 34-26
المجموعة الثانية:
فرنسا - السعودية 41 - 23
بولونيا - سلوفينيا 23-32
المجموعة الثالثة :
البرازيل - الأوروغواي 35-24
السويد - الرأس الأخضر 34-27
المجموعة الرابعة :
البرتغال - كوريا الجنوبية 32 - 24
أيسلندا - المجر 28-30
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