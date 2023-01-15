كرة اليد /مونديال-2023 : النتائج الكاملة لمباريات يوم السبت

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات بطولة العالم 2023 لكرة اليد (رجال) في نسختها الثامنة و العشرين التي جرت أمس السبت ببولونيا والسويد:



المجموعة الأولى:

مونتنيقرو - إيران 34 -31

إسبانيا - الشيلي 34-26



المجموعة الثانية:

فرنسا - السعودية 41 - 23

بولونيا - سلوفينيا 23-32



المجموعة الثالثة :

البرازيل - الأوروغواي 35-24

السويد - الرأس الأخضر 34-27



المجموعة الرابعة :

البرتغال - كوريا الجنوبية 32 - 24

أيسلندا - المجر 28-30





