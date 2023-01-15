سوسة: زيادة ب 4ر80 بالمائة في عدد الوافدين على الفنادق السياحية خلال ال10 أيام الأولى من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية

سجلت ولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الجاري الى غاية 10 من نفس الشهر، زيادة ب 4ر80 بالمائة في عدد الوافدين على الفنادق والمؤسسات السياحية بالجهة، حيث بلغ عددهم 18124 حريفا مقابل 10044 حريفا توافدوا على المنطقة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المندوب الجهوي للسياحة توفيق القايد.



وبين القايد في تصريح ل"وات" ان هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا على الانتعاشة المنتظرة للموسم السياحي القادم، مضيفا ان ولاية سوسة سجلت خلال ذات الفترة زيادة ب3ر161 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 61450 ليلة مقابل 23520 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022



وبينت احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة ان السياحة الداخلية بقيت في صدارة الاسواق السياحية بالجهة، واحتلت المرتبة الاولى من حيث عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي، حيث استقبلت النزل السياحية خلال ال10 أيام الأولى من الشهر الجاري 7391 481713 وافدا تونسيا مسجلة نقصا قدر ب 7ر6 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من جانفي 2202



وسجلت ولاية سوسة في المقابل تطورا واضحا في عدد السياح الجزائريين بنسبة فاقت 1000 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حيث تم تسجيل اقامة 5755 سائحا جزائريا داخل نزل جهة سوسة القنطاوي خلال ليلة الاحتفال براس السنة الميلادية الجديدة والأيام ال10 التي تلتها



كما سجلت الجهة السياحية سوسة القنطاوي خلال هذه الفترة حضورا لسياح الأسواق الكلاسيكية على غرار السوق الالمانية والفرنسية والبريطانية والإيطالية والاسبانية



