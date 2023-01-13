خليجي 25: تأهل المنتخبين البحريني والقطري الى الدور نصف النهائي

تأهل المنتخبان البحريني والقطري الى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقامة بالعراق من 6 الى 19 جانفي الجاري.



وضمن المنتخب البحريني تأهله في المركز الأول عن المجموعة الثانية اثر تعادله اليوم الجمعة في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة مع نظيره الكويتي بنتيجة 1 - 1 ، حيث بادر مهدي حميدان بالتهديف للبحرين في الدقيقة 26 قبل أن يعدل شبيب الخالدي النتيجية للكويت في الدقيقة 45.



أما المنتخب القطري فقد حجز مقعده للدور نصف النهائي من ذات المجموعة في المركز الثاني اثر تعادل هو الآخر بنتيجة 1 - 1 مع نظيره الاماراتي الذي بادر بالتسجيل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب فابيو دي ليما، قبل أن يعدل "العنّابي" النتيجة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



ورفع المنتخب البحريني رصيده الى 7 نقاط كمتصدر المجموعة الثانية، في حين احتل المنتخب القطري المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة عن الكويت الذي حلّ في المركز الثالث بـ 4 نقاط، في حين تجمد رصيد الامارات عند النقطة الواحدة في المركز الرابع.



وتقام الاثنين المقبل بملعب البصرة الدولي، مباريات الدور نصف النهائي لخليجي 25، حيث سيلاقي المنتخب العراقي مستضيف البطولة المنتخب القطري في الدور نصف نهائي الأول في حين يتبارى المنتخب البحريني مع نظيره العماني في الدور نصف نهائي الثاني.



