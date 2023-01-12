خليجي 25 ... المنتخب العراقي يفوز على نظيره اليمني بخماسية ويتأهل الى نصف النهائي

خليجي 25 ... المنتخب العراقي يفوز على نظيره اليمني بخماسية ويتأهل الى نصف النهائي

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 20:19 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تأهل المنتخب العراقي إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم /خليجي 25/ بعد فوزه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الاولى.
أحرز أهداف المباراة مصطفى كاظم في الدقيقة 40 وأمجد عطوان في الدقيقة 65 وأيمن حسين في الدقيقتين 74 من ركلة جزاء و75 وحسين علي في الدقيقة 88.
والفوز هو الثاني للمنتخب العراقي بعد فوز أول على السعودية 2/صفر في الجولة الماضية مقابل تعادل سلبي مع عمان في الجولة الأولى ليرفع رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة الاولى.
وفي المباراة الأخرى لذات المجموعة التي جرت في ذات التوقيت، نجح المنتخب العماني في الفوز على نظيره السعودي بهدفين لهدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن العراق ويتأهل الى الدور نصف النهائي. وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والمنتخب اليمني رابعا بلا رصيد من النقاط وودع المنتخبان البطولة من الدور الاول.


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