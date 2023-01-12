وزير الإقتصاد وسفير كوريا الجنوبية يؤكدان على الفرص المتاحة للرفع من حجم ونسق التعاون الإقتصادي

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Sun Nahmkook سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس.

وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى التعاون الإقتصادي والفني القائم بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة للرفع من حجمه ونسقه خاصة على مستوى الإستثمار والتبادل في مختلف المجالات.



كما تطرق الجانبان إلى الإستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية للمنتدي الكوري،التونسي،الإفريقي للأعمال المزمع إنعقاده في تونس في النصف الثاني من شهر ماي القادم والذي سيشهد حضور 50 مشاركا كوريا يمثلون عدد من كبري الشركات والشخصيات الرسمية و 150 مشاركا من تونس ومن عدد من البلدان الإفريقية، حيث بين السفير الكوري ان هذا المنتدي سيوفر الفرصة للتباحث و التعرف على فرص الاستثمار والشراكة في عدد من المجالات الواعدة التى تم تحديدها على غرار تكنولوجيا الإتصال والمعلومات و الصناعات الغذائية و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الدوائية و صناعة مواد التجميل ، هذا الى جانب تنظيم ندوة للشراكة في شهر سبتمبر القادم خاصة بالمؤسسات الناشئة من كوريا وتونس و بعض البلدان الإفريقية.

وأكد Sun Nahmkook على إهتمام عديد المؤسسات الكورية بالقارة الإفريقية كسوق واعدة و بتونس كموقع ملائم لتطوير أنشطها والتوجه نحو هذه السوق و هو ما يفتح آفاقا واسعة لإرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين.

من جانبه بين سمير سعيّد ان التعاون الإقتصادي بين البلدين قابل لمزيد التطوير والتنويع في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين فضلا عن ما هو متاح لدي الجانبين من إمكانيات وفرص ، مشيرا أن التوجهات الكبري التي تم ضبطها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 إضافة الي ما جاء في المخطط التنموي 2023-2025 من مشاريع خاصة في مجال إقتصاد المعرفة و التجديد ، توفر فرصا للجانب الكوري لتعزيز التعاون المالي والفني و كذلك الإستثمار.

و أكد الوزير على إستعداد الوزارة و هياكلها المعنية لتوفير المرافقة و الدعم الضروريين للمؤسسات الكورية سواء منها المنتصبة في تونس او الراغبة في الإنتصاب في بلادنا.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص المتاحة لتكثيف التعاون في المرحلة القادمة خاصة في مجال البحث العلمي والتجديد و دعم المؤسسات الناشئة من خلال المساهمة في صناديق الإستثمار ذات العلاقة و دفع السياحة الكورية في تونس و تعزيز التعاون الفني خاصة في ما يتعلق بتطوير الحوكمة .

و أكد الجانبان على اهمية تكثيف الزيارات خاصة على المستوي الرسمي و كذلك القطاع الخاص بما يساعد على بناء أسس متينة لشراكة إقتصادية إستراتيجية خدمة للمصلحة المشتركة .





