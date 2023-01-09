تلقي 1615 إشعارا يخص وضعيات الأطفال على الرقم الأخضر 1809 خلال العام الماضي (اليونسيف)

كشف مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتونس عن تلقي 1615 إشعارا يخص وضعيات الأطفال على الرقم الأخضر 1809 التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال العام الماضي، وفق ما نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية فايس بوك. وقال مكتب اليونيسف بتونس إنه تم إحالة 91 حالة من جملة 1615 إشعارا إلى مندوبي حماية الطفولة و20 حالة إلى أخصائيين في الطب النفسي للأطفال.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد وضعت الخط الأخضر المجاني 1809، بدعم من منظمة اليونيسيف، للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتأمين الصحة النفسية للأطفال وللعائلات التّونسية.

خميس











