انقلترا - يونايتد يواجه ريدينج في كأس الاتحاد

سيستضيف مانشستر يونايتد منافسه ريدينج المنتمي لبطولة الدرجة الثانية في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد سحب القرعة اليوم الأحد.

وتفوق يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد 12 مرة، على إيفرتون 3-1 يوم الجمعة في أولد ترافورد، وجعلته القرعة يخوض المباراة المقبلة أيضا على ملعبه أمام ريدينج الذي يقوده بول إينس لاعب يونايتد السابق.

وفاز سيتي على ضيفه تشيلسي 4-صفر اليوم، وقد يجد نفسه أمام أرسنال إذا نجح متصدر الدوري الممتاز في التفوق على أكسفورد يونايتد غدا الاثنين.

وتعادل ليفربول حامل اللقب 2-2 مع ولفرهامبتون واندرارز أمس السبت، وإذا فاز في مباراة الإعادة سيلعب أمام فريق آخر من الدوري الممتاز هو برايتون آند هوف ألبيون.

وحقق شيفيلد وينزداي مفاجأة كبيرة في الدور الثالث بالفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد، وسيستضيف فليتوود تاون.





وجاءت قرعة الدور الرابع على النحو التالي:

مانشستر سيتي - أكسفورد أو أرسنال

مانشستر يونايتد - ريدينج

بريستون نورث إند - توتنهام هوتسبير

ساوثامبتون -بلاكبول

برايتون آند هوف ألبيون - ولفرهامبتون أو ليفربول

فولهام - سندرلاند

بوريهام وود أو أكرينجتون ستانلي - كارديف سيتي أو ليدز يونايتد

ريكسهام - شيفيلد يونايتد

إبسويتش تاون - بيرنلي

لوتون أو ويجان - جريمسبي تاون

ديربي كاونتي - وست هام يونايتد

ستوك سيتي - أستون فيلا أو ستيفنيدج

بلاكبيرن روفرز - فورست جرين أو برمنجهام سيتي

والسال - ليستر سيتي

شيفيلد وينزداي - فليتوود تاون

بريستول سيتي أو سوانزي - تشيسترفيلد أو وست بروميتش



