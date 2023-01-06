الجولة الثامنة لبطولة الرابطة 1: قمة بين النادي الصفاقسي والترجي التونسي

تستأنف غدا السبت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها، بأجراء مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، الخاصة بالمجموعة الأولى.

ويلوح كلاسيكو النادي الرياضي الصفاقسي بضيفه الترجي الرياضي التونسي، في ملعب الطيب المهيري، كقمة لقاءات الجولة، حيث سيسعى أبناء عاصمة الجنوب أصحاب المركز الخامس برصيد 7 نقاط الى تحقيق النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعهم في جدول الترتيب ، في حين سيعمل الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، تحت قيادة مدربه نبيل معلول، على العودة الى سكة الانتصارات وايقاف نزيف اهدار النقاط وتدارك العثرات التي رافقت الفريق في مبارياته الثلاث الأخير بتعادلين أمام أمل حمام سوسة 0 - 0 ، و النادي الرياضي الصفاقسي 1 - 1 ، والهزيمة امام الملعب التونسي بنتيجة 2 - 1.



من جهته يتحول النجم الرياضي الساحلي متصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة الى ملعب نجيب الخطاب بتطاوين لملاقاة مضيفه اتحاد تطاوين صاحب المركز السادس بـ 7 نقاط (فارق الأهداف مع هلال الشابة والنادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة) في مهمة لن تكون بالسهلة لزملاء اللاعب ياسين الشيخاوي العازمين على العودة الى الديار بنتيجة ايجابية أقلها التعادل ومواصلة سلسته الوردية بعد تحقيق 5 انتصارات من 6 مقابلات آخرها أمام النادي الصفاقسي بنتيجة 1 - 0 وتعادل وحيد، فيما يخوض اتحاد تطاوين اللقاء بشعار وحيد هو الانتصار دون سواه وتكبيد فريق جوهرة الساحل هزيمته الأولى من أجل ضمان أحد المراكز الأربعة الأولى الموهلة لمرحلة البلاي أوف.



وفي ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة يستضيف أمل حمام سوسة صاحب المركز السابع في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط الملعب التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، باعتبار أنّ الفريق المحلي يبحث عن العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين متتاليين أمام الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، والابتعاد عن منطقة الخطر، عكس زملاء اللاعب هيثم الجويني الذين تبدو وضعيتهم في سلّم الترتيب مطمئنة نسبيا وسيخوضون اللقاء بمعنويات جد مرتفعة ولن يرضوا بغير العودة الى باردو بنتيجة ايجابية وذلك بعد الفوز في مباراتهم الأخيرة على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2 - 1.



وفي ملعب 15 أكتبوبر ببنزرت، يواجه نادي المكان متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فريق هلال الشابة صاحب المركز الرابع بـ 7 نقاط، في مقابلة لن يساوم فيها أبناء المدرب خالد بن يحي مع الانتصار الغائب عنهم منذ 6 نوفمبر 2022 تاريخ فوزهم الوحيد في الموسم الجديد على الملعب التونسي بنتيجة 1 - 0 وتدارك الهزيمتين الأخيرتين تواليا أمام النجم الرياضي الساحلي 2 - 1 و النادي الرياضي الصفاقسي 1 - 0، عكس فريق هلال الشابة الذي خرج نسبيا من عنق الزجاجة بعد فوزه في آخر مباراة له على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2 - 0، ويسعى الى تحقيق فوزه الأول تحت اشراف مدربه الجديد المغربي بادو زاكي الذي يحمل آمالا كبيرة لدى أحباء "الشابة" في التأهل الى مرحلة البلاي أوف.





وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة الخاصة بالمجموعة الأولى والتي ستجرى غدا بداية من الساعة الساعة الثانية بعد الظهر :



المجموعة الاولى

السبت 7 جانفي 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي مصطفى غربال (جزائري)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي محمد فني

ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة

امل حمام سوسة-الملعب التونسي احمد الذوادي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-هلال الشابة نضال اللطيف



