عائدات السياحة زادت بنسبة 83 بالمائة موفى 2022 مقارنة بسنة 2021

سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 83 بالمائة لكامل سنة 2022، مقارنة بسنة 2022، لتبلغ قيمتها 4،2 مليار دينار، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي قام بنشرها، الإربعاء، البنك المركزي التونسي.



كما تجاوزت عائدات العمل قيمة 8،4 مليار دينار لكامل سنة 2022 مقابل 7،5 مليار دينار في 2021 أي بارتفاع بنسبة 12 بالمائة.



وتراجعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 14،6 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 10،4 مليار دينار في 2021 إلى 9 مليار دينار في موفى ديسمبر 2022.

وفي ما يتعلّق بالمدخرات من العملة الصعبة فقد بلغت مستوى 22،8 مليار دينار ما يناهز 101 يوم توريد، إلى حدود يوم 3 جانفي 2023، مقابل 23،2 مليار دينار ما يعادل 133 يوم توريد إلى حدود التاريخ ذاته من سنة 2021.



