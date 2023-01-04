الكاف: حفريات مائية جديدة بنبر ومحطة عائمة لضخ المياه على سد ملاق

شهدت معتمدية نبر، شمال ولاية الكاف، انجاز ثلاث حفريات مائية تهدف إلى تزويد عدة قرى وتجمعات سكنية بالماء الصالح للشرب، وقد مثلت مسالة توفير الماء الصالح للشراب وللزراعات السقوية موضوع زيارة قام بها المعتمد الاول المكلف بادارة شؤون الكاف الاسبوع الفارط للمعتمدية.



وتهم الحفرية الأولى منطقة دوار العرب، التي تحتضن 500 عائلة ، بطاقة تدفق قدرها 7 لترات في الثانية، وينتظر أن يقع ربطها بشبكة توزيع المياه في الفترة القليلة القادمة، وفق المعطيات التي وفرتها كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد" في الغرض.



ووقع انجاز الحفرية الثانية بمنطقة نبر 3، بطاقة تدفق ب20 لترا في الثانية، وستمكن من تزويد مناطق نبر وملاق وسيدي خيار والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب.



وستمكن الحفرية الثالثة، التي وقع إنجازها بمنطقة القصر، من تزويد تجمعات سكنية جديدة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من شهر مارس القادم، وفق البرمجة التي أعدها فرع "الصوناد" بالكاف للغرض، مع التوصية بأحداث نقطة ماء ظرفية لتزويد المتساكنين في انتظار عمليات انهاء الربط الفردي بالشبكة العمومية.



وتم أيضا في إطار نفس البرنامج، الرامي إلى تثمين المياه الجوفية ومياه سد ملاق، ترميز محطة ضخ عائمة للمياه قصد تشجيع فلاحي المنطقة السقوية بنبر على تعاطي الأنشطة السقوية وتطوير الإنتاج الفلاحي بالجهة، وذلك عبر برمجة يوم ارشاد وتحسيسي لفائدتهم والاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم في مجال النهوض بالقطاع الفلاحي السقوي بالمعتمدية.



