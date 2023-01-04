رئيسة الحكومة تستقبل رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر يوم الثلاثاء 03 جانفي 2023 رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، مرفوقا بنائبه معز بن زغدان، وأمينة مال الاتحاد سماح عرفة.



وأعربت رئيسة الحكومة عن تفاعلها الإيجابي مع مقترحات المنظّمة الفلاحية لحلحلة عديد الإشكاليات، داعية إلى مزيد التشاور في مختلف الملفّات والإشكاليات المتعلّقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، من أجل الحفاظ على منظومات الإنتاج وحمايتها وضمان صلابتها.



