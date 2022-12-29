تعهد وزير الإسكان والتعمير الليبي، أبو بكر الغاوي، في جلسة عمل مع وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس بليبيا، بتذليل كل العوائق وتبسيط الإجراءات أمام المؤسسات التونسية العاملة في ليبيا، مبرزا أن نسق إنجاز المشاريع سيرتفع بعد المصادقة على ميزانية الحكومة الليبية لسنة 2023 نظرا لتخصيص اعتمادات هامة للإسكان والتعمير



وأكد الغاوي، خلال هذه الجلسة التي اختتم بها وفد منظمة الأعراف زيارتهم الى ليبيا، أن المجال مفتوح أمام المؤسسات التونسية القادرة على إنجاز مشاريع البنية التحتية سواء بمفردها او بالشراكة مع مؤسسات ليبية.



وأشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له، الى تفاعل وزير الإسكان الليبي ورؤساء الأجهزة في وزارته مع تجارب المؤسسات التونسية والليبية في القطاع مع استعراض الإشكاليات التي واجهتها



وقد شارك في هذه الجلسة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا، لسعد العجيلي، الى جانب عدد من أصحاب مؤسسات المقولات والأشغال العامة ومكاتب الدراسات من البلدين



يذكر أن وفدا هاما من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه سمير ماجول يؤدي زيارة إلى ليبيا من 24 إلى 30 ديسمبر 2022. وتتزامن هذه الزيارة مع احتفال ليبيا بذكري استقلالها في 24 ديسمبر1951.



