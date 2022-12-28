الأولمبي الباجي يفسخ عقد اللاعب خالد الغرسلاوي بالتراضي

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 14:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي في بلاغ على صفحته الرسمية عن فسخ عقد اللاعب خالد الغرسلاوي بالتراضي.
يذكر أنّ اللاعب خالد الغرسلاوي، صاحب الـ 32 عاما، يشغل خطة مهاجم، وقد التحق في أوت الماضي بالأولمبي الباجي قادما من نادي وج الرياضي الطائف السعودي.
تجدر الاشارة الى أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الثالث، من المجموعة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و تعادلين، مقابل هزيمتين.

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