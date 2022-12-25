وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في زيارة إلى ليبيا

يؤدي وفد هام من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه سمير ماجول رئيس الاتحاد، زيارة إلى ليبيا من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري بالتزامن مع احتفال ليبيا بذكري استقلالها في 24 ديسمبر 1951.



وفي إطار هذه الزيارة انعقدت يوم الأحد 25 ديسمبر بالعاصمة طرابلس جلسة عمل جمعت عددا هاما من رجال الاعمال من البلدين في قطاع البناء والاشغال العامة، وترأسها سمير ماجول ونظيره الليبي رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا محمد عبد الكريم الرعيض بحضور لسعد العجيلي سفير تونس بليبيا.



وأكد الحاضرون خلال الجلسة التي تناولت آفاق التعاون في قطاع البناء والاشغال العامة، على وجود فرص للعمل المشترك في المشاريع المطروحة للتنفيذ مبرزين الخبرة الهامة للشركات التونسية التي تؤهلها لتنفيذ هده المشاريع. كما ناقشوا توفير الإطار المناسب والشروط الضرورية لإنجاح هذه الشراكة .



ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الاتحاد والوفد المرافق له المتكون من عدد من رؤساء الجامعات الوطنية ومن المهنيين في قطاع الأشغال العامة بالمسؤولين الرسميين الليبيين في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإسكان والكهرباء والنفط.



وينتظر أن ينعقد يوم الأربعاء منتدى اقتصادي تونسي- ليبي، تنتظم في إطاره لقاءات عمل وشراكة بين أصحاب المؤسسات التونسيين والليبيين.



