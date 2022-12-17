أمين محفوظ: وكالة قيس سعيّد انتهت بمقاطعة 92% من الشعب للانتخابات

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ 92 بالمائة من الشعب التونسي قاطعت الإنتخابات معتبرا أنّ الشعب بذلك أجاب قيس سعيّد بعدم رضائه على الانتخابات وعلى الخيارات التي انتهجهاواعتبر محفوظ أنّ قيس سعيّد افتقد الشرعية واليوم فقد المشروعية، وأجابه الشعب عن خياراته ومراسيمه بمقاطعة الإنتخابات، مشدّدا على ضرورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.وقال أستاذ القانون الدستوري إنّ قيس سعيّد التزم بنظام ديمقراطي في الأمر 117 ولكنه لم يحترم الإلتزام.