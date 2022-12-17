أمين محفوظ: وكالة قيس سعيّد انتهت بمقاطعة 92% من الشعب للانتخابات

أمين محفوظ: وكالة قيس سعيّد انتهت بمقاطعة 92% من الشعب للانتخابات

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 22:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّ 92 بالمائة من الشعب التونسي قاطعت الإنتخابات معتبرا أنّ الشعب بذلك أجاب قيس سعيّد بعدم رضائه على الانتخابات وعلى الخيارات التي انتهجها

واعتبر محفوظ أنّ قيس سعيّد افتقد الشرعية واليوم فقد المشروعية، وأجابه الشعب عن خياراته ومراسيمه بمقاطعة الإنتخابات، مشدّدا على ضرورة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

وقال أستاذ القانون الدستوري إنّ قيس سعيّد التزم بنظام ديمقراطي في الأمر 117 ولكنه لم يحترم الإلتزام.


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