سلسلة عروض جديدة لمسرحية "غدا... وهناك..." للمخرج نعمان حمدة

يقدّم المسرح الوطني التونسي والمسرح الوطني الشاب سلسلة جديدة لعروض مسرحية "غدا... وهناك..." سينوغرافيا وإخراج نعمان حمدة ونص ودراماتورجيا لمريم السوفي، وذلك أيام الجمعة 16 والسبت 17 والأحد 18 ديسمبر بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.



ويشارك في هذا العمل مجموعة من الممثلين من خريجي مدرسة الممثل هم ثواب العيدودي ولينا جردق وعياض حامدي ونادية بالحاج ومريم التومي ومحمد عرفات القيزاني وحلمي الخليفي وأنيس كمون.



وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون من جديد بعد فترة زمنية طويلة، بعد أن تلقوا دعوة لحضورحفل عيد ميلاد، فيجدون أنفسهم في مكان غريب رغم انفتاحه وتعدد أبوابه ومنافذه إلا أنها تعيدهم إلى المكان نفسه الذين انطلقوا منه، فيدفعهم هذا الوضع للتأمل من جديد في واقعهم رغم اختلافاتهم.



واختار المخرج نعمان حمدة في هذا العمل "غدا... وهناك...!" أن يكون الركح خاليا من عناصر الديكور والأكسيسوارات واكتفى بالإضاءة، مما ينبئ منذ البداية بأن المخرج سيعول على لعب الممثل فوق الخشبة من ناحية، وليكون الفراغ الركحي منسجما مع الفضاء الذي تدور فيه أحداث المسرحية حيث تلتقي مجموعة من الأصدقاء من جديد بعد فترة زمنية طويلة، بعد أن تلقوا دعوة لحضور حفل عيد ميلاد، فيجدون أنفسهم في مكان غريب رغم انفتاحه وتعدد أبوابه ومنافذه إلا أن هذه الدعوة تعيدهم إلى المكان نفسه الذي انطلقوا منه، فيدفعهم هذا الوضع إلى التأمل من جديد في واقعهم رغم اختلافاتهم.



ويظهر هذا التعويل على أداء الممثل بدرجة أولى من قبل المخرج نعمان حمدة، وهو أحد المكونين في مدرسة الممثل بفضاء المسرح الوطني، ليبلّغ أحاسيس الرهبة والخوف من المجهول، فكان الأداء يراوح بين السكون تارة والهيجان طورا، وهي خصوصية اعتمدها المخرج لتفادي سقوط العرض، الذي يدوم حوالي ساعة ونصف، في الرتابة، بل إن الإيقاع خَطَّ منحًى تصاعديًّا انسجاما مع ذروة الأحداث وبنية المسرحية التراجيدية.



وفي ما يتعلّق أيضا بأداء الممثلين على خشبة المسرح، نجح الممثلون في هذا العمل في تقمّص أدوارهم بحرفية، وجعلوا من أحاسيس الرهبة والخوف التي سكنتهم واقعا وحقيقة تسكن المتفرّج في حدّ ذاته.



وجمعت شخصيات مسرحية "غدا... وهناك..." بين مختلف شرائح المجتمع على اختلافاته الفكرية. وهي بذلك ترجمة للعلاقة بين مكونات الشعب الواحد، إذ سادها الاختلاف والتوتر والعنف وصولا إلى حد القتل رغم الكارثة التي تحيط بهم جميعا، فكلّ منهم مستميت في موقفه المعتقد أن الدعوة كانت لحضور عيد ميلاده، رغم أن القضية المركزية هي البحث عن خلاص جماعي للخروج من ذلك المكان المخيف والمجهول.



ونعمان حمدة هو ممثّل و مخرج و كاتب تونسي بدأ عمله في المسرح المحترف كموضّب سنة 1989 وكان أوّل دور له كممثل في "عشّاق المقهى المهجور" للفاضل الجعايبي سنة 1995. كما تولى إخراج مسرحية "كاوو" سنة 2015 وشارك في عدد هام من المسرحيات على غرار مسرحية "العنف" لجليلة بكار والفاضل الجعايبي. وكتب مسرحيتين هما "قصر الشّوك" و"سباحة حرّة". وتعتبر مسرحية "سكون" هي العمل المسرحي الأخير الذي أخرجه سنة 2019



