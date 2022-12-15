وزارة الشؤون الثقافية تحتفي بتسجيل عنصر "الهريسة" ضمن القائمة التمثيلية لليونسكو

نظمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث مساء الخميس احتفالية ثقافية أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وحضرها بالخصوص عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس ومن الفاعلين في الشأن التراثي فضلا عن إطارات الوزارة والمعهد.





وانطلقت الاحتفالية التي أقيمت بمقر المعهد (دار حسين)، بتدشين معرض صور خاصّ بالمراحل التقنية التي يمرّ بها صنع "الهريسة"، قدمتها إحدى الحرفيات من مدينة نابل، قبل أن يقدّم باحثو المعهد الوطني للتراث عرضا خاصّا بملفّ الهريسة وأبرز أنواعها وطرق إعدادها.

وفي كلمة بالمناسبة، أشارت القرمازي إلى حرص الوزارة على إحياء التراث الثقافي غير المادّي "بصيغة جديدة تتلاءم مع مستجدات العصر"، علما أن تونس كانت اهتمت بهذا النمط منذ أواخر ستينات القرن الماضي بمسميات أخرى، ضمن مركز الفنون والتقاليد الشعبية صلب المعهد الوطني للآثار والفنون الذي تمّ حله منذ حوالي نصف قرن، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

وأشارت وزيرة الشؤون الثقافية إلى أن "الهريسة" عنصر ثابت في المائدة التونسية وذلك لتنوّع صيغه، وانتشاره في مختلف المدن والقرى، وتأصيله للخصوصية التونسية وتوحيده لمختلف فئات المجتمع التونسي ودوره المهمّ في تجذير هويّته.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه التجربة الناجحة حافزا للجميع لمواصلة المجهود المتعلق بصون التراث الوطني الثقافي غير المادّي وتثمينه، والعمل على تسجيل عناصر أخرى منه في سجلّ التراث الإنساني.



وأثنت الوزيرة على مجهودات كلّ المتدخّلين في إعداد ملفّ ترشيح "الهريسة: المعارف والمهارات والممارسات المطبخية والاجتماعية" ولا سيّما خبراء المعهد الوطني للتراث وممثلي الجماعات المحلية ومكوّنات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية التي ساهمت في ذلك.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسجيل هو السادس للجمهورية التونسية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في فترة وجيزة، إذ تمّ تسجيل فخار نساء سجنان: المعارف والمهارات المرتبطة (ملف وطني) سنة 2018 والنخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات (ملف عربي مشترك) سنة 2019 وصيد الشرفية بجزر قرقنة (ملف وطني) والكسكسي: المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاجه واستهلاكه (ملف مغاربي مشترك مع الجزائر والمغرب وموريتاني وفنون الخطّ العربيّ: المهارات والمعارف والمُمارسات (ملف عربي مشترك) سنة 2021.



