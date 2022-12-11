مدنين: تدشين عدد من المشاريع في اطار برنامج التعاون التونسي الايطالي مشروع "نيمو قنطرة"

دخلت اليوم بجزيرة جربة عدة مشاريع طور الاستغلال انجزت ضمن برنامج تعاون تونسي ايطالي بعنوان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المناطق الساحلية التونسية "نيمو قنطرة" الذي يختتم هذه السنة بعد 3 سنوات مستهدفا بالاساس ولايتي مدنين وقابس وذلك بتنفيذ من معهد باري الفلاحي لمنطقة البحر المتوسط وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.





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وقد تولى صباح اليوم سفير ايطاليا بتونس، فابريزيو ساجيو رفقة والي مدنين سعيد بن زايد، تدشين هذه المشاريع على غرار سوق الجملة للاسماك بجربة حومة السوق بعد ان شملته اشغال تهيئة مكنته من ان يستجيب للشروط الصحية والحصول على المصادقة الصحية التي تخول له تصدير منتوجاته الى كل بلدان الاتحاد الاوروبي.وفي مجال دعم البنية التحتية لقطاع الصيد البحري بما يساعد البحارة على تحسين ظروف عملهم تم تدشين رصيف انزال لمراكب الصيد بمنطقة سدويكش من معتمدية جربة ميدون انجز ضمن 5 ارصفة بلغت نسبا متفاوتة في الانجاز ضمن هذا المشروع لتسهيل عمل البحارة وتقريب المسافات اليهم خاصة امام بعد المسافة من ميناء الى اخر وهو ما يتطلب من البحارة مجهودا اضافيا للوصول الى احد تلك الموانئ.كما تولى السفير تدشين مشاريع صغرى عائلية تم تمويلها في اطار برنامج نيمو اما لمساعدة صغار البحارة على تحسين وتنويع مصادر دخلهم او لفائدة المراة لتوفير دخل قار لها ومن هذه المشاريع وحدة لرحي البلاستيك ومخبزة تقليدية بجربة اجيم الى جانب وحدة لرحي القصب ومخلفاته ببوغرارة.وفي تصريح لوات اعتبر السفير الايطالي ان هذا المشروع هو احد مشاريع التعاون المتعددة بين تونس وايطاليا في مجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية لاعطاء مستقبل للشباب بما يراعي المناخ والخصوصية، لافتا الى وجود عدة مشاريع تعاون ضخمة بين البلدين ومنها مشروع ربط خط كهربائي بين تونس وايطاليا هو الاول من نوعه بكلفة تقدر بمليون اورو وسيفتح افاقا كبرى في الطاقة الخضراء.ومن جهته ابرز منسق مشروع نيمو قنطرة ستيفانو كاربونار ان هذا المشروع يختتم سنته الاخيرة بمشاريع متنوعة منها انجاز 5 مرافئ انزال لفائدة البحارة وتهيئة سوق الجملة لبيع الاسماك بحومة السوق الى جانب تمويل مشاريع صغرى تم تمويله ضمن هذا البرنامج بقيمة مليون و200 الف دينار لفائدة البحارة مع مساهمتهم بنسبة من التمويل وذلك بين 40 و50 مشروع بين فردي او في اطار مجمعات مهنية بولايتي مدنين وتطاوين.