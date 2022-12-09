قيس سعيد في القمة العربية الصينية: بلداننا لم تتسبب لا في ثقب الاوزون ولا في البقر المجنون ولا في الانحباس الحراري او نفوق الطيور

قال الجمعة 9 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد ان الانسان هو الانسان في كل مكان وله نفس الحقوق في الحياة الكريمة في كل الاوطان لذلك فان التنمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الانسانية يجب ان تكون حقيقية في العالم باسره.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الصينية "الحمد لله اننا نلتقي اليوم من اجل فتح طريق جديدة في التاريخ" داعيا الي اتباع مقاربات جديدة "بعيدا عن المحاور وبمنأى عن تحالفات يرتب فيها البشر ترتيبا تفاضليا او ترتب فيها الشعوب كما كانت ترتب في القرون الماضية".





وتابع قائلا "لم تتسبب بلداننا في القرون والماضية وفي الاعوام السالفة لا في ثقب طبقة الاوزون ولا في البقر المجنون ولا في الانحباس الحراري او نفوق الطيور".

واستدرك قائلا "لكن شعوبنا هي التي دفعت الثمن باهضا وزاد البؤس وزادت الهشاشة نحن نجتمع اليوم لنغير الواقع وللبحث عن مفاهيم جديدة وافكار مختلفة عن التي سادت" واردف في نفس السياق "علينا ان نوفق في شق طريق جديدة في التاريخ بفكر جديد ومفاهيم جديدة".

..



.









وتابع قائلا "لم تتسبب بلداننا في القرون والماضية وفي الاعوام السالفة لا في ثقب طبقة الاوزون ولا في البقر المجنون ولا في الانحباس الحراري او نفوق الطيور".واستدرك قائلا "لكن شعوبنا هي التي دفعت الثمن باهضا وزاد البؤس وزادت الهشاشة نحن نجتمع اليوم لنغير الواقع وللبحث عن مفاهيم جديدة وافكار مختلفة عن التي سادت" واردف في نفس السياق "علينا ان نوفق في شق طريق جديدة في التاريخ بفكر جديد ومفاهيم جديدة".