كاس العالم 2022 - مدرب فرنسا يؤكد جاهزية لاعبيه لمواجهة المنتخب الإنقليزي وقدرتهم على الخروج بأفضل نتيجة

أكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الجمعة جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب إنقلترا غدا في الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، مبديا ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على الخروج بأفضل نتيجة والوصول إلى الدور نصف النهائي على حساب المنتخب الإنقليزي الذي وصفه بـ "المنتخب الكبير والقوي".





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وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن لاعبيه سيتعاملون مع المواجهة بهدوء وجدية وثقة، وسيقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز والمضي قدما في المنافسة مضيفا "سنخوض مواجهة مهمة وحاسمة أمام منتخب إنقلترا، وعلينا أن نلعب من أجل الفوز والوصول إلى نصف النهائي".وتابع "تحدثت مع اللاعبين، وعليهم أن يقدموا كل ما لديهم، ولا أعتقد أنهم سيكونون تحت الضغط أو سيلعبون بتحفظ وهم يدركون أنها مواجهة حاسمة. علينا أن نلعب بأسلوب سريع، نهاجم وندافع بتوازن، وعلينا عدم ارتكاب الأخطاء في مواجهة المنتخب الإنقليزي الذي يستطيع تغيير مجرى اللعب، وهو سريع في الارتداد الهجومي وهذه من أفضل ميزاته مع إجادة تنفيذ الركلات الثابتة".وأشار مدرب المنتخب الفرنسي إلى أن "كل المنتخبات لديها نقاط قوة ونقاط ضعف وهذا ينطبق على منافسنا المنتخب الإنقليزي الذي يمتلك نقاط قوة أكبر ونحن ندرس كل منافسينا".كما تحدث ديشامب عن علاقته بغاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنقلترا قائلا "لقد تناقشنا معا حول الكثير من الأمور وأعرف أنه لا يلقى حقه من التقدير من الصحافة في بلده، لكنه مدرب جيد، وقد حقق لإنقلترا نتائج رائعة".وختم مدرب المنتخب الفرنسي المؤتمر الصحفي بالرد على سؤال عن هداف المنتخب كيليان مبابي بالقول "كيليان جاهز وحاسم كعادته وهو قادر على الحسم في كل المواجهات، وقد لا يكون أحيانا في أفضل مستوياته لكنه يبقى لاعبا حاسما، ولدينا أيضا لاعبون آخرون قادرون على أن نعتمد عليهم".من جانبه، أكد هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، أن المنتخب مستعد لكل الاحتمالات ومنها اللعب على ركلات الترجيح في المواجهة المرتقبة غدا أمام منتخب إنقلترا، مشيرا إلى أن المنتخبين سيخوضان مواجهة قمة أوروبية بنكهة خاصة.وقال لوريس إن المنتخب الفرنسي سيواجه منتخبا كبيرا هو المنتخب الإنقليزي، وستكون مباراة صعبة ويتعين عليه ورفاقه أن يكونوا في جاهزية تامة للعب من أجل الفوز.وأضاف "مواجهة قوية وحاسمة بيننا وبين المنتخب الإنقليزي، علينا أن نواجه منتخبا جاء للمنافسة على اللقب مثلنا، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات حتى ركلات الترجيح".وتابع "من جانبنا، وبغض النظر عن المنتخب المنافس، فنحن على أبواب نصف النهائي ونريد أن نفعل كل شيء لتحقيق التأهل. في مواجهة كهذه، تحسب كل التفاصيل ومنها الركلات الثابتة، وسيتعين علينا أن نكون أقوياء وفي كامل جاهزيتنا".وتحدث لوريس عن كونه لاعبا في البطولة الإنقليزية ويعرف لاعبي منتخب إنقلترا خصوصا هاري كين زميله في توتنهام هوتسبير، وقال: "علاقتي بهاري قوية ونحن نلعب في نفس الفريق منذ 9 أعوام، وهو قائد ولاعب كبير وحاسم على مستوى الفريق، كما أن علاقتي جيدة أيضا بكل اللاعبين الآخرين، ولكننا سنكون مع منتخبين متنافسين، وطوال مدة المباراة سنكون خصوما وسوف يمثل كل منا بلده وسنركز على ذلك".وختم حارس المرمى الفرنسي حديثه بالقول:" منتخبنا يضم مزيجا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، واللاعبون الشباب يؤدون دورا كبيرا، ومعظمهم يلعبون في أفضل الأندية في أوروبا، ويعرفون كيفية التعامل مع الضغط قبل المباريات المهمة، وقد لعبنا معا بطولات كبرى في الأعوام الأخيرة، وبطبيعة الحال لدينا، كلاعبين أكثر خبرة، دور نلعبه في مساعدة الشباب، وجميعنا جاهزون لتحقيق أفضل نتيجة غدا".