قيمة المدخرات الصافية من العملة الصعبة تتراجع إلى 97 يوم توريد


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 12:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تراجعت المدخرات الصافية من العملة الصعبة إلى ما يعادل 97 يوم توريد إلى حدود أمس، الإثنين 5 ديسمبر 2022، لتقدر قيمتها ب21،6 مليار دينار، في حين أنّها كانت تقدّر ب119 يوم توريد (20،3 مليار دينار)، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي تولى نشرها، البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.


ويفسر تراجع هذه المدخرات، المسجل منذ بضعة اشهر إلى تعمّق العجز التجاري تبعا للإرتفاع المشط لواردات تونس، وأيضا، تبعا لتدهور قيمة الدينار مقابل أهم العملات الدولية.

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وأظهر البنك المركزي، إلى جانب ذلك، تزايد العائدات السياحية بنسبة 85 بالمائة، في موفى نوفمبر 2022، لتبلغ قيمتها 3،9 مليار دينار مقابل عائدات بقيمة 2،1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

كما بلغت عائدات العمل مستوى 7،8 مليار دينار خلال الأشهر الأولى من سنة 2022 مقابل 6،8 مليار دينار في موفى نوفمبر من سنة 2021.
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وتراجعت خدمة الدين بنسبة 25 بالمائة لتتحول قيمتها من 9،7 مليار دينار، خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2021 إلى 7،4 مليار دينار حاليا.

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