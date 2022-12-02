أيام قرطاج المسرحية 2022: اثنا عشر عملا مسرحيا من إنتاج نوادي المسرح في المؤسسات السجنية (طارق الفني)

يتابع جمهور الفن الرابع ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية التي ستفتتح يوم السبت وتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر، 12 عرضا مسرحيا من إنتاج نوادي المسرح في المؤسسات السجنية، وهي عروض تتنزّل في إطار ركن "مسرح الحرية" الذي دأبت على تنظيمه أيام قرطاج المسرحية بالشراكة مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح منذ سنة 2017.





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وأفاد ممثل الهيئة العامة للسجون والإصلاح طارق الفني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن ركن مسرح الحرية لهذا العام سيضمّ 12 عملا مسرحيا يتم تقديمها على مدى 5 أيام بفضاء سينمدار بقرطاج، أي بمعدّل عرضيْن إلى ثلاثة عروض يوميا.ويتسابق على جوائز هذه الدورة نوادي المسرح الناشطة بكلّ من السجن المدني بالمرناقية وبرج العامري وبرج الرومي والهوارب وقبلي والمهدية وصفاقس، إلى جانب سجنيْ النساء بمنوبة والمسعدين، فضلا عن مشاركة الأطفال الجانحين بمركز الإصلاح بسيدي الهاني من ولاية سوسة.وي ختام العروض سيقع تتويج ثلاثة أعمال بجوائز "أفضل عمل مسرحي" وهي جائزة تمنحها إدارة أيام قرطاج المسرحية، إلى جانب الجائزتيْن الثانية والثالثة وتمنحهما الهيئة العامة للسجون والإصلاح، فضلا عن تكريم مختلف المشاركين بتسليمهم شهائد مشاركة.وقال طارق الفني إن عديد النوادي السجنية عبّرت عن رغبتها في المشاركة، لكن لم تتمكن من ذلك نظرا لضيق المساحة الزمنية المخصّصة للعروض، مضيفا: "تمّ في البداية انتقاء 10 أعمال ثمّ أضيف لها بعد ذلك عملان ليكون العدد الإجمالي للعروض 12 عرضا من مختلف الوحدات السجنية". وتابع حديثه بالقول إن الهيئة العامة للسجون والإصلاح تعمل حاليا على التحضير لتنظيم الدورة الثانية لمسرح الأمل والتي ستقام بعد شهرين وهي خاصة بالوحدات السجنية، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.وثمّن هذه التجربة التي هي ثمرة شراكة بين إدارة أيام قرطاج المسرحية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، معتبرا أن تونس باتت رائدة في مجال حقوق الإنسان وفي تفعيل حق الثقافة للجميع بما في ذلك نزلاء السجون. ولفت إلى أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح بادرت ببعث عدة نوادي ثقافية في مختلف الاختصاصات بعدد من السجون، وهي تطمح إلى تعميمها على جميع المؤسسات السجنية. كما أكد أن الحركة الثقافية في المؤسسات السجنية نشيطة على مدى العام عبر نوادي السينما والمسرح والمطالعة.وكانت تجربة العروض المسرحية لنزلاء السجون ضمن قسم "مسرح الحرية" في أيام قرطاج المسرحية، قد انطلقت سنة 2017 بتقديم عرض وحيد خارج القضبان، ثم تطوّر العدد إلى 5 أعمال مسرحية سنة 2018، ليرتفع إلى 11 عرضا خلال دورة 2019 ومثله خلال دورة سنة 2021.