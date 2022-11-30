مدرب المغرب: المنتخب في قمة الجاهزية لمواجهة كندا غدا

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، إن المنتخب في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة كندا، غداً /الخميس/، في ختام منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الركراكي في المؤتمر الصحفي، اليوم، أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا، ولكنه أغلق هذه الصفحة للتركيز على لقاء كندا.



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وتابع: "فرص تأهلنا لدور الستة عشر للمونديال أصبحت في أيدينا، فعلينا الفوز على كندا للصعود رسمياً.. نحترم كثيراً كندا ولن نتهاون أمام المنافس ولدينا دوافع أقوى للتأهل".وأكد أنه يجب التفكير بطريقة إيجابية والبحث عن تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث لدخول التاريخ والعبور لدور الستة عشر، مضيفاً: "جئنا إلى كأس العالم من أجل الصعود ومواصلة المشوار وعلينا أن نقاتل للفوز على كندا وحسم الصعود".وعن احتمالية مواجهة إسبانيا في الدور ثمن النهائي، أشار إلى أنه لا يفكر سوى في لقاء كندا وحسم التأهل، مؤكداً أن المنتخب المغربي في حال تأهله سيكون قادراً على مواجهة أي منافس لأنه بالفعل لعب ضد منتخبات كبيرة في مرحلة المجموعات.وأوضح الركراكي أن سفيان بوفال عانى من إصابة في الركبة ويتحامل على نفسه من أجل خدمة المنتخب ويقوم بدور مهم في الأداء الهجومي للمنتخب المغربي، كاشفاً عن جاهزية الحارس ياسين بونو، لمواجهة كندا بعد تخطي آثار الوعكة التي تعرض لها في لقاء بلجيكا، وشعوره بالدوار، ولكنه كان أفضل في التدريبات التالية وهو قائد مهم وجاهز لمواجهة كندا.وأشار إلى أن منتخب المغرب يملك 26 لاعباً كلهم في جاهزية تامة من أجل خوض منافسات المونديال، موضحاً أنه لا يفكر في مسألة الإنذارات وحصول البعض عليها وكل التركيز على التأهل فقط.وأضاف: "أحاول تقديم أفضل ما لدي والمدرب في النهاية ليس ساحراً فاللاعب هو من يستطيع ترجمة الأفكار".وأكّد أن المنتخبات الإفريقية تريد أن تثبت للعالم أنها تستطيع التنافس بكل قوة في المونديال، منوهاً بأن هناك جماهير عريضة تقف خلف المنتخب المغربي بكل قوة.ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة مع كرواتيا برصيد أربع نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لرفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين.