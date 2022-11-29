رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في زيارة عمل إلى تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر

يؤدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، زيارة عمل إلى تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر، وذلك "تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين"، وفق ما أعلنه بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء.







وسيكون الدبيبة "مرفوقا بوفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، لبحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.



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كما ستكون الزيارة "مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين".





وسيكون الدبيبة "مرفوقا بوفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، لبحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين"، بحسب المصدر ذاته.كما ستكون الزيارة "مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين".