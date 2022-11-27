مباراة ودية - تعادل النادي البنزرتي مع مستقبل المرسى 1-1

تعادل النادي البنزرتي مع مستقبل المرسى 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.

وافتتح النادي البنزرتي التسجيل في الشوط الاول عن طريق شاهين باللول قبل ان يدرك مستقبل المرسى التعادل في الشوط الثاني بواسطة ياسين الورزلي.





وتندرج المباراة في اطار استعدادات النادي البنزرتي لموعد استئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى في مرحلتها الاولى التي يخوضها ضمن المجموعة الاولى. ويحتل النادي البنزرتي المركز السابع قبل الاخير ب5 نقاط من 6 مقابلات.

كما يستعد مستقبل المرسى لبقية مشواره في الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى التي يحتل فيها بعد مرور 5 جولات المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط خلف المتصدر شبيبة القيروان.



