نحو تولي حافظ طالب رئاسة الترجي الجرجيسي وتعيين لسعد معمر مدربا للفريق

تم الاتفاق خلال اجتماع انعقد اول امس ببلدية جرجيس بحضور رئيس البلدية واعضاء من الهيئة لمستقيلة للترجي الجرجيسي ومن القائمة المترشحة لتسير شؤون النادي برئاسة حافظ طالب على ان يتم مواصلة التسيير اليومي للجمعية بصفة تشاركية بين أعضاء الهيئة المستقيلة و الأعضاء الجدد وذلك إلى حين عقد الجلسة العامة الإنتخابية الإستثنائية يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 .







وكانت الهيئة المديرة المتخلية برئاسة علي الوريمي قدمت استقالة جماعية .

ومن جهة اخرى تقرر تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر وسيباشر مهامه بداية من اليوم السبت .

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وسيكون معمر بذلك المدرب الثالث للفريق منذ انطلاق الموسم بعد منذر بوزميطة واحمد الدريدي



وبعد ان فوت في باراج البقاء في الرابطة المحترفة الاولى عرف الترجي الجرجيسي انطلاقة صعبة خلال الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية حيث فاز في مباراة واحدة وانهزم في اربع مناسبات محتلا المركز الاخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.



وكانت الهيئة المديرة المتخلية برئاسة علي الوريمي قدمت استقالة جماعية .ومن جهة اخرى تقرر تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر وسيباشر مهامه بداية من اليوم السبت .وسيكون معمر بذلك المدرب الثالث للفريق منذ انطلاق الموسم بعد منذر بوزميطة واحمد الدريديوبعد ان فوت في باراج البقاء في الرابطة المحترفة الاولى عرف الترجي الجرجيسي انطلاقة صعبة خلال الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية حيث فاز في مباراة واحدة وانهزم في اربع مناسبات محتلا المركز الاخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.