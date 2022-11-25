جلال القادري: مباراتنا أمام أستراليا صعبة ونسعى لحصد النقاط

أكد جلال القادري مدرب المنتخب التونسي السعي لتحقيق الفوز غداً أمام المنتخب الأسترالي على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكاس العالم لكرة القدم 2022.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في كرة القدم لا تشبه مباراة أخرى.. كنا نتمنى أن نحصد ثلاث نقاط في مباراتنا السابقة أمام الدنمارك لكننا أهدرنا العديد من الفرص، وسنركز غداً لعدم إهدار الفرص ونحن نعرف أن المباراة ستكون صعبة والمستوى العالي للمنافسين يفرض علينا التعامل مع الضغط، ونسعى لأن نقدّم مردوداً إيجابياً، كما أن عامل مساندة وتشجيع الجمهور التونسي لنا داخل الملعب سيساعدنا لتحقيق أفضل النتائج".



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وأضاف: "حصلنا على نقطة في المباراة الأولى من منافس قوي، وعلينا أن نثبت قدراتنا، حيث نحتاج الفوز على أستراليا، وهو منتخب صاحب قدرات كبيرة، وظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، ومواجهة فرنسا ليست مقياساً لتقييمه".وتابع: "نعرف جيداً نقاط الضعف والقوة للمنتخب الأسترالي هو منتخب آسيوي محترم بمواصفات أوروبية ويتميز بمستويات بدنية عالية جداً ومميز على مستوى السرعة، ويجيد التعامل مع الكرات الثابتة، ولكن هو كغيره من المنتخبات لديه نقاط الضعف وسنعرف كيف نتعامل معها".وأشار القادري إلى أن المنتخب الأسترالي ليس أقل قوة من منتخب الدنمارك وقال: "يجب علينا معرفة كيفية التعامل معه ولدينا القدرة لتقديم مردود جيد. نمتلك 26 لاعباً ولدي ثقة في المجموعة، كما أن اللاعبين الاحتياطيين والمعوضين سيكونون في قيمة اللاعبين الأساسيين بالتشكيلة".وأكد القادري أن مواجهة أستراليا ستكون متكافئة بين المنتخبين وهي مباراة تمثل مفتاح التأهل.. وقال: "يجب ان نُحسن التعامل مع المباراة لنحصد النقاط الثلاث".وحول عدم إشراك علي معلول وسيف الدين الجزيري وفرجاني ساسي ووهبي الخزري أمام الدنمارك في المباراة السابقة قال القادري: "كل مباراة لديها خياراتها الفنية، معلول والجزيري وساسي والخزري لاعبون مميزون وسيكونون متواجدين، وكذلك عندما يستحقهم المنتخب سيكونون متواجدين".وأضاف: "نحن نتحدث عن كأس العالم ليست مسابقة سهلة، إذ يشارك بها لاعبون على مستوى عال، وطبيعة المسابقة تفرض علينا أن نتعامل مع الضغط، ونسعى للتأهل ونحن قادرون على الخروج من الضغط المسلّط علينا، وتركيزنا كبير على المباريات ونسعى لتحقيق واحد من أفضل الأهداف وهو الفوز لإسعاد الشعب التونسي".وفي ما يتعلق بتحفيزه للاعبين قبل مباراة الغد معنوياً قال القادري: "إن المدرب يجب أن يكون واضحاً ويكون مقتنعاً بالرسالة التي يريد إبلاغها للاعبين والحوافز والخطاب الذي يقدّمه قبل المباراة يجب أن يكون نابعاً من القلب".وتابع: "الخطاب الذي يمس اللاعبين عاطفياً نتعامل معه بكل عفوية، ونتمنى أن يترجمه اللاعبون على أرض الملعب".وفي ختام حديثه قال القادري: شاهدنا بعض المفاجآت في المونديال ونتائج غير متوقعة لبعض المنتخبات..والمنتخب الأسترالي لا يمكنه أن يخجل من الهزيمة أمام فرنسا حامل اللقب، وسنتعامل معه بكل احترام وتركيز.بدوره، أعرب إلياس السخيري لاعب المنتخب التونسي عن سعيه لتقديم الإضافة للمنتخب لتحقيق الانتصار في مباراة الغد أمام أستراليا.وقال السخيري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"لعبت في مسابقات ذات مستوى عال هذه السنة وأسعى لتقديم الإضافة للمنتخب التونسي ومساعدة زملائي وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق الفوز"، مضيفاً: "مازالت المهمة صعبة أمامنا في المونديال لتحقيق نتيجة جيدة".