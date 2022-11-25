سوسة: حجز أكثر من 24 ألف علبة جعة و300 قارورة خمر من أجل الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة وبيعها خارج المسالك الرسمية


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 15:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الجمعة، من حجز شاحنة كبيرة محمّلة بكمية من المشروبات الكحولية تتمثل في 24480 علبة جعة و 300 قارورة خمر


وأوضح مصدر أمني في تصريح ل"وات" ان الدوريات الامنية التابعة للفرقة تمكنت من ايقاف السائق ومرافقه بمجرد خروج الشاحنة من المسلك بجهة كندار

..

.

واضاف ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث من أجل الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة، وبيعها خارج مسالك التوزيع الرسمية، وتم حجز الشاحنة و البضاعة حجزا فعلية و الاحتفاظ بالسائق ومرافقه في انتظار إتمام الإجراءات القانونية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257361



World cup
  11:00 Pays de Galles - Iran 0-2
  14:00 Qatar - Senegal
  17:00 Pays-Bas - Equateur
  20:00 Angleterre - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 25 نوفمبر 2022 | 1 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:07 05:36
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1518°-1517°-1618°-1516°-13
  • Avoirs en devises
    21883,6

  • (24 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35219 DT        1$ =3,23702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 nov)   619,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   