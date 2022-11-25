سوسة: حجز أكثر من 24 ألف علبة جعة و300 قارورة خمر من أجل الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة وبيعها خارج المسالك الرسمية

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الجمعة، من حجز شاحنة كبيرة محمّلة بكمية من المشروبات الكحولية تتمثل في 24480 علبة جعة و 300 قارورة خمر







وأوضح مصدر أمني في تصريح ل"وات" ان الدوريات الامنية التابعة للفرقة تمكنت من ايقاف السائق ومرافقه بمجرد خروج الشاحنة من المسلك بجهة كندار



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واضاف ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث من أجل الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة، وبيعها خارج مسالك التوزيع الرسمية، وتم حجز الشاحنة و البضاعة حجزا فعلية و الاحتفاظ بالسائق ومرافقه في انتظار إتمام الإجراءات القانونية.





وأوضح مصدر أمني في تصريح ل"وات" ان الدوريات الامنية التابعة للفرقة تمكنت من ايقاف السائق ومرافقه بمجرد خروج الشاحنة من المسلك بجهة كندارواضاف ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث من أجل الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة، وبيعها خارج مسالك التوزيع الرسمية، وتم حجز الشاحنة و البضاعة حجزا فعلية و الاحتفاظ بالسائق ومرافقه في انتظار إتمام الإجراءات القانونية.