كاس العالم 2022- تشريح دقيق فرديا وجماعيا لاداء المنتخب الاسترالي يقترحه على وكالة "وات" المدرب التونسي نور الدين بوفالغة

اوضح نور الدين بوفالغة المدرب التونسي عضو الاطار الفني للمنتخب الاماراتي المكلف بالمعاينة و التحليل الفني و الذي سبق له ان عاين عن كثب اداء منتخب استراليا في لقائه مع الامارات في جوان الماضي 2-1 ضمن الملحق الاسيوي للمونديال كما تابع اداءه في مباراته مع منتخب فرنسا ( 1-4) في مونديال قطر 2022 " ان منتخب استراليا اعتمد في مباراته مع منتخب فرنسا على الرسم التكتيكي ( 1/4/1/4 ) على اساس رباعي في الدفاع مع لاعب وسط دفاعي يتمركز امام المدافعين الى جانب رباعي في خط الوسط يتقدمه مهاجم وحيد في الخط الأمامي "راس حربة" .







نور الدين بوفالغة

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وقال نور الدين بوفالغة في قراءة تحليلية وتشريح دقيق فرديا وجماعيا لاداء المنتخب الاسترالي اقترحه على وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان ما يميز منتخب استراليا هو القوه البدنيه وطول قامة لاعبيه مضيفا ان بعض لاعبيه يتميزون بلعب مهاري لكن أداء الفريق عامة يبدو بطيئا خاصة في الحالات الدفاعيه .واضاف " يعتمد الفريق الاسترالي على خطين من أربع لاعبين على اساس رباعي في الدفاع ومثلهم في نصف الميدان. اما في السياق الهجومي فيعول الفريق على خمسة لاعبين ( رباعي الوسط ) ومهاجم صريح وهو عادة اللاعب رقم 15 " دوك"واضاف ان المنتخب الأسترالي يراهن على الكرات العرضيه للاعب ليكي "رقم 7" من اليمين و"قودوين" رقم 23 (صاحب الهدف الوحيد امام فرنسا ) من اليسار موضحا ان منتخب استراليا يستخدم الكرات الطويله دون المرور بوسط الميدان من خلال لعب مباشر . كما يراهن كثيرا على الكرات الثابته والركنيات حيث يصعد عند تنفيذ الركنيه خمسه لاعبين( ثنائي محور الدفاع "سوتار" رقم 19 و"رولير" رقم 4 وكلاهما طويلي القامة كذلك اضافة الى " أرفين" رقم 22و "قودين" رقم 23 و"دوك" رقم7 ).واشار بوفالغة الى ان اغلب الركنيات والمخالفات ينفذها عادة "موي " رقم 13 مشيرا الى ان منتخب استراليا يملك حارس مميز في الكرات العاليه ( ريان ) مع مدافعين طويلي القامه لا تنفع معهم الكرات الهوائيه عند الركنيه مشيرا الى انه من الافضل ان تنفذ الركنيه بتبادل كرة بين لاعبين اثنين ولا ينفع معهم ارسال الركنيه عاليا وبشكل مباشرمؤكدا على ان الاحتكاك البدني مع الاستراليين غير مجدي لان اغلب لاعبهم يتمتعون بقوه بدنيه ومن الصعب مجاراتهم .كما بين ان الأستراليين يتنقلون ببطء ويجدون صعوبة كلما ارتفع النسق .واكد بوفالغة على ضعف ظهيري خط الدفاع لمنتخب استراليا حيث ان الظهير الأيمن "اتكينسون" رقم 3 متواضع الامكانيات وبالامكان مراوغته بسهوله ونفس الشيء من جهة اليسار حيث ان الظهير "بهيتش" رقم 16 لاعب جيد لكنه يصعد باستمرار ويترك عادة فراغات وراءه .ومن جهة اخرى اوضح المدرب التونسي نور الدين بوفالغة الذي يملك تجربة طويلة في ملاعب كرة القدم الخليجية و الاسيوية ان المنتخب الأسترالي بدأ المباراة مع نظيره الفرنسي بشكل جيد واستطاع ان يسجل الهدف مبكرا لكن مردوده تراجع في اخر المباراة وانهزم 1-4 مشيرا الى ان الفريق محبط بعد خسارته العريضة امام منتخب فرنسا و سيجد صعوبة في لملمة جراحه نفسانيا بعد تلك الكبوة حسب رايه.وشدد على ان المنتخب الأسترالي فقد الكثير من مستواه بعد رحيل نجومه القدامى هو في مرحلة اشراك لاعبين جدد صغار السن تنقصهم الخبره مستواهم متواضعواشاربوفالغة على صعيد اخر ان المنتخب الاسترالي ومقارنة بمقابلتيه خلال مقابلتي الملحق مع منتخبي "الامارات" و"بيرو" فقد لعب حينها بخطة اكثر توازنا 2/4/4 .وكانت قوته الكرات الثابته وهو ما افتقده في مباراته امام منتخب فرنسا . كما ان الضعف الذي ظهر عليه الظهير الأيمن "اتكنسون" رقم 3 ترك مساحات شاسعة لمهاجمي منتخب فرنسا وهو ما يفسر ان ثلاثه من اهداف فرنسا الأربعة جاءت من تسربات من جهته علما ان اتكنسون في العادة هو البديل لزميله الأساسي في التشكيلة "رقم 2" "ميلوس ديغناك " والذي نزل هذه المرة معوضا في المباراة امام فرنسا قبل ان يتم تشريكه لاحقا في المباراة.ولاحظ بوفالغة ان منتخب استراليا لعب بخطة 1/4/1/4 امام منتخب فرنسا رغم ان اداءه كان افضل كلما اعتمد خطة 2/4/4 مشيرا الى انه من المتوقع ان يعود منتخب استراليا الى خطته الاصلية التي اعتمدها في مقابلتي الملحق وحقق بها فوزين على خساب الامارات وبيرو 2/4/4 اي باعتماد مهاجمين صريحين المهاجم "دوك" رقم 15 والمهاجم "ارفين" رقم22 خاصة وان في موقف صعب و لا خيار له الا الفوز.ويتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم غدا السبت ( الساعة 11 ) بتوقيت تونس مع منتخب استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعاات لمونديال قطر 2022 ( المجموعة الرابعة).