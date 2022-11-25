المنصري: " على المترشحين اعلام هيئة الانتخابات بنشاطاتهم في الحملة قبل 48 ساعة، حتى لا يتم ابطالها وتسجيل مخالفة انتخابية"

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن القانون يفرض على المترشحين للانتخابات التشريعية الاعلان قبل 48 ساعة عن نشاطاتهم المزمع تنظيمها خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها.

وبين التيليلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الجمعة، في اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ، أن أعوان المراقبة بالهيئة ، يقومون بمراقبة الخطاب الانتخابي اضافة الى المصاريف المتعلقة باننشطة المترشح خلال الحملة.



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ويبلغ عدد الاعوان المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية وفق تصريح سابق للمنصري 1100 عونا وذلك بمعدل 7 اعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لاداء مهامهم .وأوضح أن عدم اعلام هيئة الانتخابات بنشاط يقوم به مترشح خلال الحملة الانتخابية، يعد مخالفة انتخابية، وبامكان الهيئة الاستعانة بالضابطة العدلية لابطال هذا النشاط مع تسجيل مخالفة انتخابيةكما أفاد بأن هيئة الانتخابات وضعت مرصدا لمتابعة المضامين الاعلامية للصحافة الالكترونية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام السمعية والبصرية.وتنطلق اليوم الجمعة الحملة الانتخابية المخصصة للانتخابات التشريعية لتتواصل الى يوم 15 ديسمبر القادم، وتشرع القناة الوطنية الثانية في بث الفقرة المخصصة للتعبير المباشر للمترشحين للانتخابات التشريعية من الساعة السادسة مساء الى الساعة الثامنة مساءكما برمجت التلفزة الوطنية تغطية اعلامية للحملة الانتخابية في برنامج "الوطنية الان" وفي نشرة اخبار الثامنة مساء بعد أن تم اجراء القرعة الخاصة بالمترشحين الذين سيتم استضافتهم .يشار الى ان 1055 مترشحا ، سيتنافسون على 161 مقعد بمجلس نواب الشعب القادم وفق التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وسيتم تنظيم هذه الانتخابات وفق نظام الاقتراع على الأفراد كما نص على ذلك القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات .وتتواصل الحملة الانتخابية بالداخل التي تنطلق اليوم الجمعة الى غاية 15 ديسمبرالمقبل وسيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي وبالنسبة للخارج فقد انطلقت الحملة الانتخابية يوم 23 نوفمبر .ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم ، من 15 الى 17 ديسمبر في الخارج ويوم 17 ديسمبر بالداخل، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في أجل أقصاه 19 جانفي 2023.