ديوان الإفتاء: غدا الجمعة مفتتح شهر جمادى الأولى


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 18:03 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية، أن غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022، هو مفتتح شهر جُمادى الأولى 1444هجري، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن ديوان الإفتاء.


وبذلك يكون اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1444 هجري.

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