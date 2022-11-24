طارق ثابت مدربا جديدا لنادي الصداقة الليبي


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 17:33 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشف نادي الصداقة الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت للاشراف على فريق اكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.
وسيخلف طارق ثابت على راس الادارة الفنية لنادي الصداقة محمد الككلي الذي كان قد اعتذر عن مواصلة العمل لاسباب صحية في علاقة بعائلته.

وسبق لطارق ثابت ان درب في العديد من المناسبات اندية ليبية على غرار اهلي بنغازي واهلي طرابلس والنصر واولمبيك الزاوية.

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