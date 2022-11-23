الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية بداية من يوم الخميس

أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك لهما، مساء اليوم الاربعاء، أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم غد الخميس 24 نوفمبر الجاري على الساعة صفر، كما يلي:





-البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليما للتر الواحد

-الغازوال بدون كبريت: 2205 مليم للتر الواحد

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-الغازوال العادي: 1985 مليما للتر الواحد

-البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" : 2855 مليما للتر الواحد

-الغازوال بدون كبريت " الممتاز": 2550 مليم اللتر الواحد

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ولفت نص البلاغ إلى أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.وأرجعت الوزارتان هذا التعديل في الأسعار إلى "السعي إلى تغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة، وتفادي أي اضطرابات في التزويد"، وفق نص البلاغ الذي تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) .ويتزامن هذا التعديل مع صدور قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية، اليوم الإربعاء، نشر بالرائد الرسمي، سيتم بموجبه الترفيع في نسبة التعديل الشهري (الترفيع أو التخفيض) في سعر بيع المحروقات لفائدة العموم من 5 إلى 7 بالمائة.وأفادت الوزارتان بأن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط، يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.وأرجع البلاغ هذا التعديل في أسعار بعض المواد البترولية للاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية للطاقة، والمتعلقة بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة الحالية.ومن المنتظر أن يبلغ معدل سعر خام البرنت مستوى 100.5 دولار للبرميل موفى سنة 2022.وتم إقرار آخر تعديل في أسعار المواد البترولية في منتصف شهر سبتمبر الفارط، وشمل أغلب أصناف تلك المواد.