وقفة ثانية وسط العاصمة للتضامن مع سكان جرجيس ووفد لجمعيات رئيسية الى المدينة هذه الليلة

نظمت عدة جمعيات حقوقية ونقابية مساء اليوم الاربعاء وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة هي الثانية من نوعها للتضامن مع سكان جرجيس وأهالي المفقودين في الهجرة غير النظامية معلنين عن رحلة لوفد من هذه الجمعيات هذه الليلة الى المدينة بالجنوب التونسي للتعبير عن المؤازرة والمواساة.







وشارك في الوقفة عشرات من ممثلي الجمعيات المنظمات وأهمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رافعين شعار "الكرامة للمهاجرين: الحقيقة لعائلات المفقودين".



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وآدان متدخلون بكلمات خلال الوقفة "القمع الامني" للمتظاهرين في جرجيس ومنعهم من التوجه الى مكان انعقاد القمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة في مخالفة للتقاليد العالمية التي تسمح بالتظاهر بمناسبة القمم والمنتديات الدولية.



وعبروا عن دعمهم لمطالب أهالي المفقودين في البحر بعد دفنهم دون تحديد هوياتهم وبإعادة دفنهم بعد استكمال التحريات بشأنهم حتى تتعرف عائلاتهم عليهم داعين رئيس الجمهورية الى زيارة جرجيس والالتقاء بالعائلات وتمكينهم من مطالبهم.

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وكانت وقفة مماثلة نظمت يوم 14 نوفمبر الجاري أمام المسرح البلدي.



وشارك في الوقفة عشرات من ممثلي الجمعيات المنظمات وأهمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رافعين شعار "الكرامة للمهاجرين: الحقيقة لعائلات المفقودين".وآدان متدخلون بكلمات خلال الوقفة "القمع الامني" للمتظاهرين في جرجيس ومنعهم من التوجه الى مكان انعقاد القمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة في مخالفة للتقاليد العالمية التي تسمح بالتظاهر بمناسبة القمم والمنتديات الدولية.وعبروا عن دعمهم لمطالب أهالي المفقودين في البحر بعد دفنهم دون تحديد هوياتهم وبإعادة دفنهم بعد استكمال التحريات بشأنهم حتى تتعرف عائلاتهم عليهم داعين رئيس الجمهورية الى زيارة جرجيس والالتقاء بالعائلات وتمكينهم من مطالبهم.وكانت وقفة مماثلة نظمت يوم 14 نوفمبر الجاري أمام المسرح البلدي.