مسيرة بجرجيس من مكان الاعتصام الى وسط المدينة ترفع شعار العزة والكرامة

تحت شعار "العزة والكرامة "انطلقت صباح اليوم من الفضاء المينائي بجرجيس مكان اعتصام عائلات مفقودي مركب الهجرة غير النظامية ومسانديهم مسيرة سلمية حاشدة توقفت وسط مدينة جرجيس بساحة المعتمدية وذلك مواصلة للمطالبة بالحقيقة والعدالة والمحاسبة بخصوص حادثة الغرق الماسأوية .

وقد رافق هذه المسيرة المعتصمون بمدخلي الفضاء المينائي بجرجيس الى مقر المعتمدية تحضيرا لتحرك شعبي كبير يوم غد الخميس وذلك بعد ان تم تاجيل الاضراب العام المحلي الذي اقره الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس يومي 24 و25 نوفمبر واقترحه على الاتحاد الجهوي للشغل الا انه تقرر تأجيله وفق الهادي الحميدي رئيس الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس وذلك في ظل وجود ما وصفه بتقدم في الملف وورود تطمينات بشانه..







وتندرج هذه المسيرة في اطار سلسلة الحراك الاجتماعي الذي تعيش على وقعه مدينة جرجيس على اثر فاجعة فقدان عدد من ابنائها في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية لتكون هذ المسيرة الرابعة من نوعها في اطار المطالبة بالبحث عن ابناء المنطقة وكشف الحقيقة وضمان المحاسبة .

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ويتواصل لليوم 17 اعتصام امام الفضاء المينائي توقفت بموجبه كل انشطة الميناء التجاري وفضاء الانشطة الاقتصادية لينجر عنه شلل تام لكل نشاط اقتصادي الى جانب تنظيم اضراب عام محلي يوم 18 اكتوبر .

ويتواصل كذلك تحرك اهالي جرجيس الذي دخل شهره الثالث بنفس الوتيرة والنسق بسبب ما لمسوه من تجاهل وعدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم حسب قولهم وهو الامر الذي اعتبروه اهانة وتقصيرا في حقهم وحق ابنائهم.



وتندرج هذه المسيرة في اطار سلسلة الحراك الاجتماعي الذي تعيش على وقعه مدينة جرجيس على اثر فاجعة فقدان عدد من ابنائها في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية لتكون هذ المسيرة الرابعة من نوعها في اطار المطالبة بالبحث عن ابناء المنطقة وكشف الحقيقة وضمان المحاسبة .ويتواصل لليوم 17 اعتصام امام الفضاء المينائي توقفت بموجبه كل انشطة الميناء التجاري وفضاء الانشطة الاقتصادية لينجر عنه شلل تام لكل نشاط اقتصادي الى جانب تنظيم اضراب عام محلي يوم 18 اكتوبر .ويتواصل كذلك تحرك اهالي جرجيس الذي دخل شهره الثالث بنفس الوتيرة والنسق بسبب ما لمسوه من تجاهل وعدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم حسب قولهم وهو الامر الذي اعتبروه اهانة وتقصيرا في حقهم وحق ابنائهم.