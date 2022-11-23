بودن تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وتبحث معه علاقات التعاون والمشاريع الممولة من قبل هذه المؤسسة


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 06:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استعرضت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء يوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (BERD)، يورغن ريغترينك، "العلاقة المتميزة التي تجمع تونس بهذه المؤسسة المالية الأوروبية".


وجاء في بلاغ إعلامي حول هذا اللقاء، الذي حضرته مديرة عمليات البنك بتونس، نوديرا منصوروفا، أن رئيسة الحكومة "ثمنت المشاريع القيّمة الممولة من طرف البنك، وآفاق التعاون المستقبلي معه في مختلف المجالات".

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من جانبه، ووفق المصدر ذاته، أكد ريغترينك، بالمناسبة، "استعداد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لمزيد دعم تونس في مسارها الإصلاحي، لتحقيق نمو الاقتصاد التونسي".


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