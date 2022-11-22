التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي ضد الدنمارك في مونديال قطر 2022


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 08:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بملعب المدينة التعليمية بقطر مع نظيره الدنماركي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كاس العالم العالم قطر 2022


وتنطلق المباراة على الساعة الثانية بعد الزوال.

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وسيخوض المنتخب الوطني المقابلة باللون الأبيض كاملا.

ويرجح ان يعول المدرب جلال القادري على التشكلية التالية .
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- ايمن دحمان
ومحمد دراغر وعلي العابدي وديلان برون ومنتصر الطالبي وياسين مرياح
وعيسى العيدوني والياس السخيري وانيس بن سليمان
ويوسف المساكني وعصام الجبالي

وعينت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022، طاقم تحكيم لادارة المباراة يتكون كالاتي :

حكم الساحة: المكسيكي سيزار راموس.
المساعد الأول: المكسيكي ألبرتو مورين وميجيل.
المساعد الثاني: المكسيكي ميجيل هيرنانديز.
الحكم الرابع: سايد مارتنيز.

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