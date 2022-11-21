كاس العالم 2022: هولندا تفوز على السنيغال بثنائية نظيفة


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 19:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز المنتخب الهولندي مساء اليوم الاثنين على نظيره السنيغالي بنتيجة 2-صفر على ارضية ملعب الثمامة بمناسبة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى لكاس العالم التي تحتضنها قطر الى غاية 18 ديسمبر القادم.
ويدين المنتخب الهولندي في انتصاره على السنيغال للثنائي كودي جاكبو (84) و دافي كلاسن (90 زائد 8).

يذكر ان منتخب الاكوادور قد تفوق امس على منتخب قطربنتيجة 2-صفر في اطار ذات الجولة الافتتاحية من المجموعة الاولى ويتقاسم هولندا و الاكوادور صدارة المجموعة في اعقاب الجولة الاولى.

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